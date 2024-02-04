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Пакетт оформил хет-трик в ворота «Локомотива» в первом периоде. Все шайбы – с подправлений

Пакетт оформил хет-трик в ворота «Локомотива» в первом периоде. Все шайбы – с подправлений
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В эти минуты в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» проходит встреча регулярного чемпионата КХЛ, в которой столичное «Динамо» принимает ярославский «Локомотив». Завершён первый период, хозяева ведут с солидным преимуществом – 3:0.

Уже в первой двадцатиминутке 30-летний канадский нападающий бело-голубых Седрик Пакетт сумел оформить хет-трик. В двух случаях из трёх это произошло в большинстве. Примечательно, что все три шайбы Пакетт забросил с подправления шайбы в ворота.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Напомним, в нынешнем сезоне Пакетт принял участие в 57 матчах за «Динамо», в которых отметился 35 (22+13) результативными действиями при показателе полезности «+7».

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