Никита Гусев побил рекорд Вадима Шипачёва в московском «Динамо»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» принимает «Локомотив». После первого периода хозяева впереди – 3:0.

В составе хозяев ассистентский хет-трик оформил нападающий Никита Гусев. Вторая результативная передача в матче стала для 31-летнего нападающего 56-й в нынешнем сезоне КХЛ, благодаря чему он установил рекорд в истории московского «Динамо». Гусев превзошёл достижение Вадима Шипачёва (55 результативных передач в сезоне-2018/2019) по результативным передачами в одном сезоне КХЛ.

Примечательно, что пять лет назад Шипачёв выполнил 48 передач в 61 матче регулярного чемпионата и ещё семь раз ассистировал партнёрам в 11 встречах плей-офф. Сейчас же Гусеву хватило 59 матчей в одной лишь регулярке, чтобы перекрыть клубное достижение по всему сезону.