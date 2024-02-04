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Никита Гусев побил рекорд Вадима Шипачёва в московском «Динамо»

Никита Гусев побил рекорд Вадима Шипачёва в московском «Динамо»
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» принимает «Локомотив». После первого периода хозяева впереди – 3:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 февраля 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Динамо М
Москва
2-й период
3 : 0
Локомотив
Ярославль
1:0 Пакетт (Менелл, Гусев) – 08:49 (5x4)     2:0 Пакетт (Менелл, Гусев) – 13:00 (5x4)     3:0 Пакетт (Готовец, Гусев) – 14:59 (5x5)    

В составе хозяев ассистентский хет-трик оформил нападающий Никита Гусев. Вторая результативная передача в матче стала для 31-летнего нападающего 56-й в нынешнем сезоне КХЛ, благодаря чему он установил рекорд в истории московского «Динамо». Гусев превзошёл достижение Вадима Шипачёва (55 результативных передач в сезоне-2018/2019) по результативным передачами в одном сезоне КХЛ.

Примечательно, что пять лет назад Шипачёв выполнил 48 передач в 61 матче регулярного чемпионата и ещё семь раз ассистировал партнёрам в 11 встречах плей-офф. Сейчас же Гусеву хватило 59 матчей в одной лишь регулярке, чтобы перекрыть клубное достижение по всему сезону.

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