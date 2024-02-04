Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Козлов рассказал, как выезд на Дальний Восток сказался на «Салавате» в матче со СКА

Козлов рассказал, как выезд на Дальний Восток сказался на «Салавате» в матче со СКА
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Виктор Козлов после домашнего поражения в матче регулярного чемпионата с санкт-петербургским СКА (3:4) выразил мнение о том, сказывается ли на игре его подопечных недавний длительный выезд на Дальний Восток.

«Как проходит спад после выезда на Дальний Восток? У нас нет выбора, мы должны готовиться к ЦСКА, а потом – к следующим матчам. Всё через правильную подготовку к матчам, правильную работу в зале, на земле, чтобы набираться силёнок.

Лещенко – хороший игрок, но на данный момент я не могу поставить его состав. Все три звена у нас хорошие, а держать Славу в четвёртом звене, где мало играют, то там нужны другие игроки. Такая ситуация», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Материалы по теме
Козлов: спасибо Ротенбергу за комплимент! «Салават» старается играть с душой
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android