Козлов рассказал, как выезд на Дальний Восток сказался на «Салавате» в матче со СКА

Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Виктор Козлов после домашнего поражения в матче регулярного чемпионата с санкт-петербургским СКА (3:4) выразил мнение о том, сказывается ли на игре его подопечных недавний длительный выезд на Дальний Восток.

«Как проходит спад после выезда на Дальний Восток? У нас нет выбора, мы должны готовиться к ЦСКА, а потом – к следующим матчам. Всё через правильную подготовку к матчам, правильную работу в зале, на земле, чтобы набираться силёнок.

Лещенко – хороший игрок, но на данный момент я не могу поставить его состав. Все три звена у нас хорошие, а держать Славу в четвёртом звене, где мало играют, то там нужны другие игроки. Такая ситуация», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.