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Седрик Пакетт оформил самый быстрый хет-трик в истории московского «Динамо» в КХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» принимает «Локомотив». После первого периода хозяева впереди – 3:0.

Все три шайбы хозяев на данный момент забросил нападающий Седрик Пакетт. На оформление натурального хет-трика канадскому форварду потребовалось 6 минут 10 секунд, что является лучшим результатом в истории московского «Динамо» в КХЛ.

Прежний клубный рекорд в номинации «самый быстрый хет-трик в КХЛ» принадлежал белорусскому нападающему Максиму Сушко, который 27 сентября 2022 года забросил три шайбы в ворота «Авангарда» за 10 минут 20 секунд.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.