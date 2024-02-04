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Шаров назвал фактор, который позволил «Салавату Юлаеву» переломить ход игры со СКА

Шаров назвал фактор, который позволил «Салавату Юлаеву» переломить ход игры со СКА
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28-летний российский нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Александр Шаров подвёл итоги домашней встречи регулярного чемпионата КХЛ с санкт-петербургским СКА (3:4), в которой ему удалось оформить дубль.

«Серьёзный соперник, воспользовался своими шансами, забил два гола в первом периоде. Мы были в роли догоняющих, поэтому чуть больше открывались. Смогли показать характер в третьем периоде, чуть-чуть не хватило, чтобы сравнять.

Что изменили в третьем периоде? Не хватало в большинстве, до этого не получилось во втором периоде реализовать», — приводит слова Шарова пресс-служба «Салавата Юлаева» на официальном сайте клуба.

Напомним, в нынешнем сезоне Шаров принял участие в 58 матчах в составе «Салавата Юлаева», отметившись 47 (17+30) результативными действиями при показателе полезности «+30».

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