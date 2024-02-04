Федотов отметился невероятным спасением в овертайме встречи с «Автомобилистом»

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором столичный ЦСКА принимал екатеринбургский «Автомобилист». Встреча завершилась победой гостей по буллитам 5:4.

Уже на последних минутах овертайма гости имели отличную возможность вырвать победу в матче. Однако этому сумел помешать 27-летний российский вратарь ЦСКА Иван Федотов, отразивший шайбу в падении после удачного сольного прохода Данила Романцева и добивания Ника Эберта.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Напомним, в нынешнем сезоне Федотов принял участие в 39 встречах в составе ЦСКА, в которых отразил 91,4% бросков, пропуская в среднем 2,34 шайбы за игру.