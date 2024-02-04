Врио главного тренера ЦСКА – о состоянии Фёдорова: разговаривает с отдышкой

Временно исполняющий обязанности главного тренера московского ЦСКА Равиль Якубов после поражения от екатеринбургского «Автомобилиста» (4:5 Б) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ, высказался о текущем состоянии наставника красно-синих Сергея Фёдорова, пропускающего игры из-за болезни.

«Состояние Сергея Фёдорова? Мы разговариваем с ним по телефону по нашим внутренним делам. Спрашиваю у него, как здоровье — он говорит, получше, но знаете, разговаривает с отдышкой. Видимо, не хочет выносить это всё, показывать слабость. Сильный человек, самостоятельно справляется с болезнью», — передаёт слова Якубова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Напомним, что Фёдоров пропустил уже шесть игр подряд московского ЦСКА. Последний раз он был на скамейке красно-синих в матче, прошедшем в Нижнем Новгороде с «Торпедо» (2:3 ОТ) 21 января.