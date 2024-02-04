Козырев – о победе над «Торпедо»: «Северсталь» показала, что у команды есть мужество

Главный тренер череповецкой «Северстали» Андрей Козырев после победы в выездной игре регулярного чемпионата КХЛ с нижегородским «Торпедо» (3:2) подчеркнул наличие характера у своих подопечных.

«Получился отличный зрелищный матч. Если говорить по игре «Северстали», в начале у нас немного не получалось реализовать те моменты, которые мы создавали. Уступали практически на всём протяжении матча. В концовке показали характер, показали, что у команды есть мужество, стойкость. Ключевой момент — игра в меньшинстве, мы отыграли, выстояли. Здорово сыграли в концовке, выиграли этот матч.

Голевая комбинация в конце матча? Это наш стиль, наша модель игры. Мы просим ребят играть, подходить к матчам творчески. У нас на этом всё основано.

Схожий стиль? «Северсталь» и «Торпедо» уже не похожи по стилю, сами видите. Есть определённые моменты, которые были схожи, но сейчас они значительно разнятся», — приводит слова Козырева пресс-служба «Северстали» в телеграм-канале клуба.

Напомним, «Торпедо», набрав 70 очков в 59 матчах, занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Северсталь (67) поднялась на шестую строчку в таблице, обойдя ЦСКА, который уступил «Автомобилисту» (4:5 Б).