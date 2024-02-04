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«В этом вся разница». Ларионов назвал реализацию главной проблемой «Торпедо»

«В этом вся разница». Ларионов назвал реализацию главной проблемой «Торпедо»
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Главный тренер нижегородского «Торпедо» Игорь Ларионов высказался о возможных причинах пятого кряду поражения своих подопечных в домашней игре регулярного чемпионата КХЛ с череповецкой «Северсталью» (2:3).

«Сложный матч, интересный. Наших ребят — тоже с хорошей игрой, но, к сожалению, не до конца: детали игры, мелкие вещи, которые мы не реализовали, а реализовал соперник — в этом и вся разница. Есть, над чем работать. Здесь, конечно, немножко беспокоит это. Но с другой стороны — это же длится довольно-таки долго, и что-то нужно делать для того, чтобы вселить уверенность. Те моменты, которые создаются — они должны забиваться. Есть время, хотя его мало. Мы не хотим ссылаться на то, что ещё долго до плей-офф… Обычно, когда мы думаем, что время есть, его нет. Всё находится внутри нас, внутри каждого игрока, и здесь очень важно понять каждому себя. Покопаться и сделать так, чтобы эта уверенность не была подарена свыше. Она должна идти изнутри», — приводит слова Ларионова пресс-служба «Торпедо» на официальном сайте клуба.

Напомним, «Торпедо», набрав 70 очков в 59 матчах, занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Северсталь (67) поднялась на шестую строчку в таблице, обойдя ЦСКА, который уступил «Автомобилисту» (4:5 Б).

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