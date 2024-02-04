Кудашов – о встрече с Ротенбергом после поражения от «Локомотива»: это было планово

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался о причинах появления в раздевалке команды высшего руководства после домашнего поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ с ярославским «Локомотивом» (3:4 Б).

«Связано ли появление высшего руководства в раздевалке клуба с результатом встречи? Не связано. Это было планово, и мы знали, что Аркадий Романович (Ротенберг. — Прим. «Чемпионата») придёт, разговаривали о будущем команды, о будущем игроков, о тренеров. Поэтому был разговор. И мы знали, что он приедет на сегодняшнюю игру и что разговор состоится», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, «Локомотив», набрав 82 очка в 59 матчах, занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Динамо» (80) находится на третьей строчке.