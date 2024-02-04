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Кудашов: «Динамо» не хватает не солидности, а победного опыта. Будем сильнее

Кудашов: «Динамо» не хватает не солидности, а победного опыта. Будем сильнее
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался о возможных причинах поражения бело-голубых в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ с ярославским «Локомотивом» (3:4 Б).

«Нам не хватает солидности? Не соглашусь с вами, что мы часто проигрываем, ведя в счёте. Но солидности не хватает. Даже не солидности, а какого-то победного опыта. Вот этого не хватает. Возможно, что оно и хорошо, что это всё происходит вот в этих всех последних играх. Мы получаем такие удары, но это лучше, чем, если бы мы стали их получать в плей-офф. Наверное, будем сильнее.

Коновалова проверяем в длинной серии матчей перед плей-офф? Да, именно так. Когда вернётся Джиошвили? Может быть, в следующей игре», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, «Локомотив», набрав 82 очка в 59 матчах, занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Динамо» (80) находится на третьей строчке.

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