Черкас: по игре с «Салаватом» чувствовалось, что СКА сильнее. Команда держит удар

Бывший вратарь СКА, заслуженный тренер России Сергей Черкас прокомментировал победу санкт-петербургского клуба в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ с уфимским «Салаватом Юлаевым» (4:3).

«Когда ведёшь 4:0, всегда есть риск успокоиться раньше времени. Плюс игроки СКА стали удаляться, у соперника «пошла» реализация. Но, главное, армейцы довели дело до победы. Третий гол «Салават» провел за десять минут до финальной сирены, ещё было время на спасение. СКА удержал счет. По игре чувствовалось, что он сильнее. Команда закалилась в битвах чемпионата, держит удар, умеет «дожимать».

Вспомните предыдущий матч с ЦСКА. Там соперник хотел взять реванш за пять поражений, жестко играл, в кость — это игра была как в плей-офф. Но СКА тоже добыл победу», — приводит слова Черкаса «РБ Спорт».

Напомним, СКА, набрав 83 очка в 59 матчах, возглавляет турнирную таблицу Западной конференции КХЛ. «Салават Юлаев» (79) располагается на третьей строчке на Востоке.

В следующем матче подопечные Романа Ротенберга продолжат выездную серию игрой в Омске с «Авангардом» (6 февраля, начало – 16:30 мск.).