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Защитник «Торпедо» Орлов: думаю, в игре с «Трактором» добьёмся победы

Защитник «Торпедо» Орлов: думаю, в игре с «Трактором» добьёмся победы
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31-летний российский защитник нижегородского «Торпедо» Михаил Орлов прокомментировал поражение на последней минуте домашней встречи регулярного чемпионата КХЛ с череповецкой «Северсталью» (2:3).

«В конце матча потеряли концентрацию, пропустили две шайбы и проиграли игру. Эмоций много, но говорить сгоряча сейчас не хочется. Нужно подумать и проанализировать, почему так произошло. Матч решили детали. Забей мы третью, победа была бы у нас.

Пять матчей подряд проигрываем в одну шайбу? Надо где-то через себе переступить, раз чуть-чуть каждый матч не хватает. Думаю, на игру с «Трактором» выйдем на лёд с тем настроением, которое присуще нашей команде и добьёмся победы», — приводит слова Орлова пресс-служба КХЛ на сайте лиги.

Напомним, в нынешнем сезоне Орлов принял участие в 59 матчах в составе «Торпедо», отметившись 13 (8+5) результативными действиями при показателе полезности «-1».

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 февраля 2024, вторник. 19:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Не начался
Трактор
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