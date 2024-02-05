Ларионов — о Хабибулине: давайте пока это оставим в стороне. Пусть всё будет в тишине

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Игорь Ларионов после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью» (2:3) ответил на вопрос, сыграет ли в нынешнем сезоне 51-летний голкипер Николай Хабибулин, подписавший контракт хоккеиста с нижегородским клубом.

«Давайте пока это оставим в стороне. Он трудолюбиво работает, очень трудолюбиво. Пока не должно это быть топиком наших пресс-конференций — пусть это всё будет в тишине. Как мы решим, так и объявим, и вы будете знать об этом первыми», — приводит слова Ларионова пресс-служба «Торпедо» на официальном сайте клуба.

Последний раз «Торпедо» побеждало в основное время 16 января 2024 года, после чего нижегородский клуб потерпел шесть поражений в восьми матчах, лишь дважды победив в дополнительное время. Текущая серия поражений нижегородцев составляет пять матчей.