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Степанов: «Северстали» не запрещают играть комбинационно в конце игры. Всё разрешено

Степанов: «Северстали» не запрещают играть комбинационно в конце игры. Всё разрешено
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Нападающий «Северстали» Егор Степанов, ставший автором заброшенной шайбы, высказался об итоге матча регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо» (3:2).

«Игра была обоюдоострая. На третий период была установка выйти показать свою игру, и мы это сделали. В эпизоде со вторым голом мне Илья Иванцов сбросил, я увидел, что вратарь начал садиться и что есть свободный угол. Попытался бросить и попал. Третий победный гол – закономерный итог хорошей комбинации. Нам не запрещают играть комбинационно в конце игры. Всё разрешено», — приводит слова Степанова пресс-служба КХЛ.

Счёт в матче был открыт нападающим «Торпедо» Владиславом Фирстовым уже на шестой минуте встречи. Через несколько минут гости сравняли счёт усилиями Данила Аймурзина. На экваторе встречи хозяева вновь вышли вперёд – отличился Егор Виноградов. В третьем периоде хоккеисты «Северстали» восстановили паритет благодаря голу Степанова, а уже на последних секундах основного времени подопечные Андрея Козырева вырвали победу в матче благодаря голу Руслана Абросимова.

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