Нападающий Ессе Пульюярви поделился эмоциями от подписания двухлетнего контракта с «Питтсбургом». В последнее время Ессе восстанавливался после операции на бедре и находился в команде на просмотровом контракте с 10 декабря.

«Чувствую себя прекрасно. Я очень упорно работаю, и я очень рад быть частью этой команды. Бедро меня больше не беспокоит, и я чрезвычайно этому рад. Теперь я могу играть, не испытывая боли. Моя цель — играть в хоккей и приносить пользу команде. Я проделал долгий путь восстановления», – цитирует форварда пресс-служба клуба.

За карьеру в лиге хоккеист провёл 334 матча за «Эдмонтон Ойлерз» и «Каролину», набрав 114 (51+63) очков. В 27 играх Кубка Стэнли он добавил ещё 6 (3+3) баллов.