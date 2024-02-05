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Нападающий «Торонто» пожертвовал свои волосы больным раком детям

Нападающий «Торонто» пожертвовал свои волосы больным раком детям
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Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Тайлер Бертуцци пожертвовал свои волосы больным раком детям. Это не первый подобный случай в карьере форварда. Ранее, в 2022 году, выступая за «Детройт», Бертуцци пожертвовал свои волосы через организацию Wigs for Kids («Парики для детей»).

«Одна женщина в Мичигане занимается этим. Мои волосы отросли, так что я решил, что это идеальное время, чтобы снова пожертвовать их детям», — цитирует Бертуцци пресс-служба клуба.

Фото: Личный архив Бертуцци

В текущем сезоне Бертуцци провёл за «Торонто» 46 матчей, в которых забросил шесть шайб и отдал 14 результативных передач с показателем полезности «+6». Всего за карьеру в НХЛ 28-летний нападающий провёл 372 матча, в которых набрал 238 (98+140) очков.

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