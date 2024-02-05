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Один из основных защитников «Баффало» пропустит остаток сезона НХЛ из-за травмы

Один из основных защитников «Баффало» пропустит остаток сезона НХЛ из-за травмы
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Защитник «Баффало» Маттиас Самуэльссон пропустит остаток сезона НХЛ из-за травмы, сообщает пресс-служба клуба. Хоккеисту потребуется сделать операцию из-за повреждения верхней части тела. 23-летний игрок обороны составлял пару звёздному защитнику «Баффало» Расмусу Далину.

В текущем регулярном чемпионате Самуэльссон провёл 41 матч, забросил одну шайбу и отдал шесть результативных передач с показателем полезности «+4» и средним игровом временем 20.29 при 26 минутах штрафного времени. Защитник-домосед занимает второе место по блокированным броскам в команде и третье по силовым приёмам.

После 49 матчей текущего сезона «Баффало» занимает 13-е место в таблице Восточной конференции Национальной хоккейной лиги.

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