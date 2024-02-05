Симашев: не знаю, повлияли ли результаты драфта НХЛ на то, что мне стали больше доверять

Защитник ярославского «Локомотива» Дмитрий Симашев заявил, что он стал получать больше доверия от тренерского штаба, вследствие чего увеличилось его игровое время. «Аризона» выбрала Дмитрия Симашева под общим шестым номером на драфте НХЛ — 2023. Это самый высокий выбор на драфте НХЛ среди всех защитников из России в XXI веке.

«Конечно, я чувствую, что доверие тренерского штаба „Локомотива“ ко мне растёт, но я хочу заслужить ещё больше игрового времени. В спорте без везения не бывает, и мне очень повезло, что я попал именно в „Локомотив“. Я не знаю, повлияли ли как-то результаты драфта на то, что мне стали больше доверять, или нет, я об этом не думаю, стараюсь по максимуму выкладываться на тренировках и в матчах. Если говорить о результатах драфта, то я был в шоке, хотя и понимал, что меня рано заберут, но всё равно не ожидал, что буду так высоко», — цитирует Симашева ТАСС.

Симашев в текущем сезоне провёл 54 матча, в которых забросил три шайбы и отдал четыре результативные передачи с показателем полезности «+7».