«Это моя последняя попытка». Паризе объяснил, почему решил подписать контракт с «Колорадо»

39-летний американский нападающий Зак Паризе объяснил, почему решил подписать однолетний контракт с «Колорадо».

«Моя жена подтолкнула меня к решению продолжить карьеру. Она сказала: «У тебя есть прекрасная возможность побороться за Кубок Стэнли». Это решение я принял в сентябре и подумал: «Хорошо, я попробую». Ни для кого не секрет, насколько «Колорадо» хороши.

Это моя последняя попытка, ничего не гарантировано, но я хотел поставить себя в такое положение, где у меня будут хорошие шансы на чемпионство. Это всё, о чём я просил, так что для меня это была самая большая выгода. Я готов играть любую роль в команде», — цитирует Паризе пресс-служба клуба.

Паризе ни разу не выигрывал Кубок Стэнли. В сезоне-2011/2012 вместе с «Нью-Джерси» нападающий дошёл до финала Кубка Стэнли, в котором «Дэвилз» уступили «Лос-Анджелесу» в шести матчах.