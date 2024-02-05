Кожевников: мечта Вайсфельда — 40 папуасов, которых можно стричь через бухгалтерию

Двукратный олимпийский чемпион и чемпион мира по хоккею Александр Кожевников прокомментировал слова известного функционера Леонида Вайсфельда, который сказал: «Если 40 папуасов выйдут на лёд и займут первое место – для болельщиков они все будут своими». Специалист считает, что Вайсфельд глубоко заблуждается в вопросе о предпочтениях отечественных болельщиков.

«Считаю, что 40 папуасов в одном клубе — мечта Вайсфельда, неплохого арбитра и застенчивого менеджера. Все сорок ни бельмеса не понимают на русском, всех можно стричь через бухгалтерию, все, так сказать, помогают личному бизнесу. А потом Леонид удивляется, почему в том же Новокузнецке или Мытищах до сих пор с содроганием вспоминают о его „менеджменте“, после которого осталось пепелище. И почему у него от клубов КХЛ — »волчий билет».

Про 40 папуасов в одной команде может сказать только папуас, ничего не знающий о России, не понимающий нашу страну. Российский болельщик в первую очередь идёт на своих хоккеистов — из родного города, области, страны. Считаю, что напрасно Вайсфельд полез в эту скользкую тему. Тихо-спокойно сиди скаутом в «Питтсбурге», ищи для «Пингвинов» «папуасов», весели народ на судейской «Смехопанораме» на ТВ», — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.ru.

Отметим, что Кожевников не первый раз критикует слова Вайсфельда. Ранее он назвал Вайсфельда «бесхарактерной личностью» за то, что Леонид встал на сторону агентов в конфликте с капитаном «Авангарда» Дамиром Шарипзяновым. Также Кожевников осуждал назначение Вайсфельда скаутом «Питтсбурга», посчитав, что это противоречит борьбе с «дельцами от хоккея», которую объявил президент России Владимир Путин.