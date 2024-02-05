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Глотов — о 4:3 с «Салаватом»: нужно извлечь из этого урок, это хороший тест перед плей-офф

Глотов — о 4:3 с «Салаватом»: нужно извлечь из этого урок, это хороший тест перед плей-офф
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Нападающий СКА Василий Глотов оценил победу над «Салаватом Юлаевым» (4:3) и отметил потерю концентрации игроков петербургского клуба. По ходу матча армейцы вели со счётом 4:0 и едва не упустили победу.

«Наверное, где-то мы сыграли с недостаточной концентрацией в третьем периоде, особенно в самом его начале. Соперник сразу реализовал большинство. Уфа шла шаг за шагом: один, два, три – очень хорошо провела третий период. Я думаю, нам нужно обязательно извлечь из этого урок. Ничего страшного не произошло. Это хороший тест перед плей-офф. Рад, что мы победили, — это самое главное», – цитирует Глотова пресс-служба КХЛ.

В прошедшем матче Глотов стал автором заброшенной шайбы и результативной передачи. Следующий матч СКА проведёт в Омске с «Авангардом». Встреча пройдёт 6 февраля.

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