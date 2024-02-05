Грицюк рассказал, почему СКА лидирует в Западной конференции КХЛ

Нападающий СКА Арсений Грицюк заявил, что игроки петербургской команды обрели необходимое взаимопонимание, что положительно сказалось на результатах команды. Армейцы возглавляют таблицу Западной конференции КХЛ, набрав в 59 матчах 83 очка.

«Все друг к другу притёрлись, поняли, во что мы играем. Всё равно в начале сезона была притирка к новой системе игры, не каждый понимал, что делать. Сейчас все друг друга понимают, свои действия, и из-за этого мы видим результат, который есть сейчас», — цитирует Грицюка ТАСС.

22-летний Грицюк в текущем сезоне провёл 41 матч, в котором набрал 35 очков — забросил 18 шайб и отдал 17 результативных передач. Следующий матч СКА проведёт в Омске 6 февраля с местным «Авангардом».