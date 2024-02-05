Кожевников — о лимите в КХЛ: сейчас и трёх нормальных легионеров на клуб набрать не можем

Двукратный олимпийский чемпион и чемпион мира по хоккею Александр Кожевников считает оптимальным вариантом лимит в пять иностранных хоккеистов в КХЛ, однако он будет более актуальным, когда в лигу смогут приходить европейские хоккеисты, которые сейчас лишены этой возможности из-за политических решений правительств своих стран.

«Считаю, что пять легионеров — нормальный вариант. Но вернуться к нему можно будет только тогда, когда снимут „железный занавес“ и в КХЛ активно поедут финны, шведы, чехи. А сейчас и трёх нормальных легионеров на клуб мы набрать не можем. Разве что в „Авангарде“ к тройке иностранцев — Буше, Спунеру и Юрчо — никаких вопросов, безупречный подбор.

А возьмите «Амур», где дали огромные деньги середнячку Бродхёрсту, который весь сезон прыгает с бюллетеня на бюллетень. Или «Адмирал» с «Нефтехимиком», где легионеры сразу же потерялись. И это мы говорим о клубах второго эшелона, которые утверждали, что именно иностранцы помогут им конкурировать с олигархами», — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.ru.

Отметим, что в текущем сезоне-2023/2024 впервые установлен лимит в три легионера. Руководство КХЛ заявляло, что планирует вернуться к лимиту в пять иностранных хоккеистов, а 15 из 20 клубов лиги поддержали это решение.