Ротенберг отреагировал на выход на третье место по победам на посту главного тренера СКА

Главный тренер СКА Роман Ротенберг отреагировал на выход на третье место по победам среди всех наставников в истории СКА. Вчерашняя победа над «Салаватом Юлаевым» (4:3) стала для Ротенберга 115-й в карьере. Он обошёл Барри Смита и Олега Знарка, под руководством которых петербуржцы одержали по 114 побед.

«Вместе всё возможно! Работаем!» — написал Ротенберг в своём телеграм-канале и приложил совместное фото со Знарком.

Первое место по этому показателю занимает Борис Михайлов, одержавший 238 побед на посту главного тренера петербургского клуба.

Армейцы возглавляют таблицу Западной конференции КХЛ, набрав в 59 матчах 83 очка. Следующий матч петербургский СКА сыграет в Омске с местным «Авангардом» 6 февраля.