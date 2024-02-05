Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ротенберг отреагировал на выход на третье место по победам на посту главного тренера СКА

Ротенберг отреагировал на выход на третье место по победам на посту главного тренера СКА
Комментарии

Главный тренер СКА Роман Ротенберг отреагировал на выход на третье место по победам среди всех наставников в истории СКА. Вчерашняя победа над «Салаватом Юлаевым» (4:3) стала для Ротенберга 115-й в карьере. Он обошёл Барри Смита и Олега Знарка, под руководством которых петербуржцы одержали по 114 побед.

«Вместе всё возможно! Работаем!» — написал Ротенберг в своём телеграм-канале и приложил совместное фото со Знарком.

Первое место по этому показателю занимает Борис Михайлов, одержавший 238 побед на посту главного тренера петербургского клуба.

Армейцы возглавляют таблицу Западной конференции КХЛ, набрав в 59 матчах 83 очка. Следующий матч петербургский СКА сыграет в Омске с местным «Авангардом» 6 февраля.

Материалы по теме
Роман Ротенберг обошёл Олега Знарка по победам на посту главного тренера СКА
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android