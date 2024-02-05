Виталий Пинчук — об НХЛ: представители клубов выходят на связь. Всё возможно

22-летний белорусский нападающий минского «Динамо» Виталий Пинчук выразил мнение о возможном продолжении карьеры в НХЛ.

«Не оставили ли мысли о попытке пробиться в НХЛ? Пробиться туда через юношеские лиги в Америке и драфт мне помешал коронавирус — пандемия поставила на паузу чемпионаты, пришлось вернуться домой. Сейчас думаю, что это к лучшему. Теперь имею право выбора, если будет интерес к моей персоне, смогу сам определить свою судьбу.

Есть ли интерес ко мне? Представители клубов НХЛ выходят на связь, спрашивают о планах на будущее. Следят, в общем, так что всё возможно», — приводит слова Пинчука «Беларусь сегодня».

Напомним, Пинчук продолжает восстановление после полученной травмы. В матчах КХЛ на льду он появлялся в начале декабря 2023 года. Всего в нынешнем сезоне КХЛ на счету Виталия 37 матчей, в которых ему удалось набрать 21 (9+12) очко и заработать коэффициент полезности «+2». Его контракт с клубом рассчитан до 30 апреля 2025 года.