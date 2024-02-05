Никишин вышел на третье место в истории СКА среди самых результативных защитников клуба

22-летний российский защитник санкт-петербургского СКА Александр Никишин благодаря результативной передаче в прошедшей накануне выездной встрече регулярного чемпионата КХЛ с уфимским «Салаватом Юлаевым» (4:3) отметился значимым статистическим достижением. Об этом сообщает пресс-служба СКА на официальном сайте клуба.

Александр Никишин вышел на третье место среди лучших защитников-бомбардиров клуба со 112 (30+82) баллами. Он обошёл Динара Хафизуллина со 111 очками в составе СКА. Выше Александра располагаются Антон Белов (120) и Дмитрий Калинин (130).

В нынешнем сезоне Никишин принял участие в 59 матчах в составе СКА, отметившись 49 (15+34) результативными действиями при показателе полезности «+28». Всего в 245 встречах в КХЛ он набрал 135 (40+95) очков. Его контракт с клубом рассчитан до 30 апреля 2025 года.