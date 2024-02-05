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Джозефс обновил клубный рекорд «Лады» по голам за сезон, принадлежавший Филатову

29-летний канадский нападающий тольяттинской «Лады» Трой Джозефс, отметившийся заброшенной шайбой в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ с нижнекамским «Нефтехимиком» (4:2), вписал своё имя в историю клуба. Это отмечает пресс-служба КХЛ.

В прошедшем матче Джозефс забросил 20-ю шайбу в регулярном чемпионате сезона-2023/2024 и побил клубный рекорд в КХЛ Никиты Филатова. В сезоне-2016/2017 Филатов забросил 19 шайб.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Напомним, Джозефс проводит свой дебютный сезон в КХЛ. Он провёл 49 матчей в составе «Лады», набрав 29 (20+9) очков при показателе полезности «+5». На счету Филатова, проведшего последний сезон в КХЛ в 2019 году, 163 (73+90) результативных действий в КХЛ.