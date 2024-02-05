Браташ: игроки «Лады» подумали, что у нас такой высокий уровень, и перестали бояться

Главный тренер тольяттинской «Лады» Олег Браташ прокомментировал домашнее поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с нижнекамским «Нефтехимиком» (2:4).

«Игра опять поделилась пополам. Первую половину мы безнадёжно проиграли, а вторую – оптимистично выиграли. Общий счёт, к сожалению, не за нас. Так что вот такой печальный итог.

Итоги матчей с Нижнекамском? У меня больше напрашивается параллель с прошлой игрой в Уфе, тоже, когда мы провалили два периода, а третий период сыграли очень достойно и совсем с другим содержанием мы его выиграли. Здесь я бы не стал проводить параллель с той игрой с Нижнекамском, когда мы тоже летели 0:4, — совершенно нет. Я бы сказал, что после Нового года у нас вот эта проблема, она остаётся – мы как-то периодами включаемся. Включаем свой максимум, когда зачастую это уже поздно. Я вижу, это вопрос в психологии. Команда подумала, раз мы поднялись так довольно хорошо и высоко, набрали столько очков, значит, у нас такой высокий уровень, и перестали бояться.

Если вспомните мои пресс-конференции в начале сезона, когда была серия побед, я говорил, что эти все очки достаются сверхусилиями ребят, каждого игрока. Видимо, достигнув какого-то очкового уровня, игроки посчитали, что можно эти сверхусилия не применять, и поэтому так неровно выступаем», — сказал Браташ на опубликованной пресс-конференции на YouTube-канале «Лады».