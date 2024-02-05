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Дорофеев: играли вот домашний матч с «Бостоном». Пока трэш-тока с Маршаном не было

Дорофеев: играли вот домашний матч с «Бостоном». Пока трэш-тока с Маршаном не было
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23-летний российский нападающий «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев выразил мнение о словесных баталиях с другими игроками НХЛ.

«Трэш-токи с кем-нибудь получается вести? Да нет, не было ещё такого на моей практике.

Может быть, когда будем играть с «Бостоном», получится с Брэдом Маршаном переброситься словечками? Да играли вот домашний матч с ними. Пока не было такого (улыбается)», — сказал Дорофеев в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, в нынешнем сезоне Дорофеев принял участие в 29 матчах в составе «Вегаса», в которых отметился 14 (7+7) результативными действиями при показателе полезности «+5».

Полное интервью с Павлом Дорофеевым читайте на «Чемпионате» завтра, 6 февраля, в 10:00 мск.
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