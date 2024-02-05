Дорофеев: играли вот домашний матч с «Бостоном». Пока трэш-тока с Маршаном не было

23-летний российский нападающий «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев выразил мнение о словесных баталиях с другими игроками НХЛ.
«Трэш-токи с кем-нибудь получается вести? Да нет, не было ещё такого на моей практике.
Может быть, когда будем играть с «Бостоном», получится с Брэдом Маршаном переброситься словечками? Да играли вот домашний матч с ними. Пока не было такого (улыбается)», — сказал Дорофеев в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.
Напомним, в нынешнем сезоне Дорофеев принял участие в 29 матчах в составе «Вегаса», в которых отметился 14 (7+7) результативными действиями при показателе полезности «+5».