«Вегас» вызвал из АХЛ российского защитника Даниила Мироманова

«Вегас Голден Найтс» вызвал из фарм-клуба АХЛ 26-летнего российского защитника Даниила Мироманова. Об этом информирует пресс-служба «рыцарей» в социальной сети Х (ранее Twitter).

В нынешнем сезоне АХЛ за «Хендерсон Сильвер Найтс» Мироманов провёл пять матчей, в которых отметился одной заброшенной шайбой и пятью результативными передачами при показателе полезности «-2». В прошлом сезоне НХЛ на его счету 14 матчей и 6 (2+4) очков при коэффициенте полезности «-6».

Двухлетний контракт Мироманова с «Вегасом» на $ 762 тыс. в год истекает по окончании нынешнего сезона.

В ближайшем матче, который состоится в ночь на среду, 7 февраля, «Вегас» примет идущий на рекордной победной серии «Эдмонтон Ойлерз». Начало – в 6:00 мск.

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 07 февраля 2024, среда. 06:00 МСК Вегас Голден Найтс Парадайс Не начался Эдмонтон Ойлерз Эдмонтон Кто победит в основное время? П1 X П2