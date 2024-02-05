«Вегас» вызвал из АХЛ российского защитника Даниила Мироманова

«Вегас Голден Найтс» вызвал из фарм-клуба АХЛ 26-летнего российского защитника Даниила Мироманова. Об этом информирует пресс-служба «рыцарей» в социальной сети Х (ранее Twitter).
В нынешнем сезоне АХЛ за «Хендерсон Сильвер Найтс» Мироманов провёл пять матчей, в которых отметился одной заброшенной шайбой и пятью результативными передачами при показателе полезности «-2». В прошлом сезоне НХЛ на его счету 14 матчей и 6 (2+4) очков при коэффициенте полезности «-6».
Двухлетний контракт Мироманова с «Вегасом» на $ 762 тыс. в год истекает по окончании нынешнего сезона.
В ближайшем матче, который состоится в ночь на среду, 7 февраля, «Вегас» примет идущий на рекордной победной серии «Эдмонтон Ойлерз». Начало – в 6:00 мск.