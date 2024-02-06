Президент Федерации хоккея Канады высказалась о ситуации с изнасилованием после МЧМ-2018

Президент Федерации хоккея Канады Кэтрин Хендерсон высказалась о том, что пятерым бывшим хоккеистам молодёжной сборной были предъявлены обвинения по предполагаемому изнасилованию после молодёжного чемпионата мира – 2018.

«Федерация хоккея Канады признаёт, что в прошлом мы действовали слишком медленно и что для того, чтобы добиться значимых изменений, которых канадцы ожидают от нас, мы должны усердно и срочно работать, чтобы гарантировать, что мы принимаем необходимые меры для восстановления их доверия и обеспечить всем участникам безопасную, гостеприимную и инклюзивную среду на льду и за его пределами», — приводит слова Хендерсон официальный сайт Федерации.

Ранее стало известно, что Майклу Маклауду («Нью-Джерси Дэвилз») предъявлено обвинение по двум пунктам – о сексуальном насилии и пособничестве. Остальные игроки – это вратарь Картер Харт («Филадельфия Флайерз»), Кэл Фут («Нью-Джерси Дэвилз»), Диллон Дюбе («Калгари Флэймз») и Алекс Форментон («Амбри-Пиотта») – будут проходить по статье о сексуальном насилии группой лиц.