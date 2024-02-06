Маккиннон забил «Рейнджерс» и установил рекорд «Колорадо»

В эти минуты в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Колорадо Эвеланш».

На момент написания новости завершился второй период. Счёт в матче 1:0 в пользу гостей. Единственную на данный момент шайбу за «Колорадо» забросил Натан Маккиннон. Таким образом, он установил рекорд «Колорадо», став первым игроком в истории всей франшизы (с учётом выступления «Квебек Нордикс») с 85 очками в 50 матчах со старта сезона.

Маккиннон превзошёл достижение Петера Штястны, на счету которого было 84 очка.

В нынешнем сезоне НХЛ Маккиннон принял участие в 50 матчах, в которых записал в свой актив 32 гола и 53 результативные передачи.