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Маккиннон вышел на чистое первое место по активной серии с набранными очками в сезоне НХЛ

Маккиннон вышел на чистое первое место по активной серии с набранными очками в сезоне НХЛ
Натан Маккиннон
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В эти минуты в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Колорадо Эвеланш». На момент написания новости завершился второй период. Счёт в матче 1:0 в пользу гостей.

Единственную на данный момент шайбу за «Колорадо» забросил Натан Маккиннон. Таким образом, он продлил серию с набранными очками до 14 матчей, благодаря чему вышел на чистое первое место в лиге по этому показателю. Канадский форвард обогнал форварда «Флориды Пантерз» Сэма Райнхарта, чья серия с набранными очками на данный момент насчитывает 13 встреч.

В нынешнем сезоне НХЛ Маккиннон принял участие в 50 матчах, в которых записал в свой актив 32 гола и 53 результативные передачи.

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