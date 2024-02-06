Маккиннон сравнялся с Кучеровым в гонке бомбардиров НХЛ. Они делят первое место

Сегодня, 6 февраля, «Нью-Йорк Рейнджерс» на своей площадке обыграл «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Мэдисон Сквер Гарден» завершилась со счётом 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 1:0 – ОТ).

За «Колорадо» единственный гол забил Натан Маккиннон. Таким образом, он продлил серию с набранными очками до 14 матчей, благодаря чему вышел на чистое первое место в лиге по этому показателю.

В нынешнем сезоне НХЛ Маккиннон принял участие в 50 матчах, в которых записал в свой актив 32 гола и 53 результативные передачи. После гола в ворота «Рейнджерс» канадский форвард вышел на первое место в гонке бомбардиров НХЛ, догнав нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова, в активе которого 85 (32+53) очков в 49 матчах. Канадец и россиянин теперь вместе лидируют в гонке бомбардиров НХЛ.