Игрок «Колорадо» сделал подножку партнёру по команде. Судьи удалили форварда «Рейнджерс»

Сегодня, 6 февраля, «Нью-Йорк Рейнджерс» на своей площадке обыграл «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Мэдисон Сквер Гарден» завершилась со счётом 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 1:0 – ОТ).

В составе «Рейнджерса» заброшенными шайбами отметились российский нападающий Артемий Панарин и канадский нападающий Алекси Лафреньер. В первом периоде Лафреньер получил две минуты штрафного времени из-за очевидной ошибки судейской бригады.

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В игровом моменте защитник «Колорадо» Джош Мэнсон сделал подножку партнёру по команде нападающему Майлзу Вуду, однако главные арбитры встречи Крис Руни и Брайан Почмара зафиксировали нарушение правил со стороны находившегося рядом Лафреньера.