Все результаты игрового дня НХЛ 6 февраля

Сегодня, 6 февраля, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата было сыграно две встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.
На льду «Скоушабэнк-Арены» в Торонто завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. «Нью-Йорк Айлендерс» одолел «Торонто Мэйпл Лифс» со счётом 3:2.
«Нью-Йорк Рейнджерс» на своей площадке обыграл «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Мэдисон Сквер Гарден» завершилась со счётом 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 1:0 – ОТ)
В данный момент Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги возглавляет «Бостон Брюинз» с 71 очком после 49 встреч. На Западе первую строчку турнирной таблицы занимает «Ванкувер Кэнакс» с 71 очком после 49 матчей.
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