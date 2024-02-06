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Все результаты игрового дня НХЛ 6 февраля

Все результаты игрового дня НХЛ 6 февраля
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Сегодня, 6 февраля, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата было сыграно две встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.

На льду «Скоушабэнк-Арены» в Торонто завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. «Нью-Йорк Айлендерс» одолел «Торонто Мэйпл Лифс» со счётом 3:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 февраля 2024, вторник. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
2 : 3
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Барзал (Райлли, Ли) – 10:31     1:1 Марнер (Таварес, Мэттьюс) – 20:50     1:2 Маклин (Клаттербак) – 22:50     2:2 Таварес (Райлли, Нюландер) – 55:12 (pp)     2:3 Энгвалль (Нельсон, Палмьери) – 57:58    

«Нью-Йорк Рейнджерс» на своей площадке обыграл «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Мэдисон Сквер Гарден» завершилась со счётом 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 1:0 – ОТ)

НХЛ - регулярный чемпионат
06 февраля 2024, вторник. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 1
ОТ
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Маккиннон (Макар, Мэнсон) – 18:12     1:1 Панарин (Миллер, Шнайдер) – 51:17     2:1 Лафреньер (Зибанеджад, Куик) – 61:53    

В данный момент Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги возглавляет «Бостон Брюинз» с 71 очком после 49 встреч. На Западе первую строчку турнирной таблицы занимает «Ванкувер Кэнакс» с 71 очком после 49 матчей.

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