«Вашингтон» продолжит своё падение». The Athletic — о шансах «столичных» на плей-офф

Журналист The Athletic Дом Лущишин оценил вероятность попадания «Вашингтон Кэпиталз» в розыгрыш Кубка Стэнли — 2024 в 10%.

«Было забавно какое-то время видеть «Кэпиталз» наверху столичного дивизиона, ​​несмотря на то что эту команду все считали не очень хорошей. Это была хорошая история, но похоже, что начинает наступать реальность.

У «Кэпиталз» по-прежнему есть 10-процентный шанс попадания в плей-офф, главным образом благодаря очкам, набранным в начале сезона. Учитывая оставшийся тяжелейший график и множество более сильных команд выше в таблице, «Вашингтон», скорее всего, продолжит своё падение в турнирной таблице», — сказано в статье.

В следующим матче «Вашингтон» примет дома «Монреаль Канаденс» 7 февраля. «Столичные» набрали 51 очко и отстают от идущей на восьмом месте «Филадельфии Флайерз» (56) на пять очков.