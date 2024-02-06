Олимпийский чемпион назвал главную сенсацию нынешнего сезона КХЛ

Олимпийский чемпион —1988, чемпион мира — 1986, участник Тренерского совета ФХР Сергей Светлов рассказал, что главной сенсацией нынешнего сезона КХЛ является низкое место ЦСКА в таблице Запада.

«Наверное, в плане интриги в борьбе за места в плей-офф нынешний сезон — один из самых спокойных в истории КХЛ. По сути, под вопросом только одна кубковая путёвка — последняя от Востока. С другой стороны, внутри кубковых восьмёрок конференций очень много сюрпризов. Особенно на Западе, где ЦСКА по итогам чемпионата может стать лишь седьмым. Действующий обладатель Кубка Гагарина на седьмом посеве — это главная сенсация кубкового сезона. В первом раунде ЦСКА, скажем мягко, не самый лёгкий соперник для лидеров конференции», — сказал Светлов в интервью Russia-Hockey.ru.

ЦСКА в последней встрече уступил дома «Автомобилисту» по буллитам со счётом 4:5. С 66 очками в активе столичный клуб занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующей игре ЦСКА сыграет в Уфе с местным «Салаватом Юлаевым» сегодня, 6 февраля. Игра начнётся в 17:00 мск.