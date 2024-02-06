«Придержи свои руки, Уэйн». Биссоннетт — о встрече своей мамы с Гретцки

Бывший игрок НХЛ и автор подкаста Spittin' Chiclets Пол Биссоннетт на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) прокомментировал видео, на котором его мама встретилась с легендарным канадским экс-нападающим Уэйном Гретцки.

«Придержи свои руки, Уэйн», — написал Биссоннетт.

Гретцки держит за руку мать Биссоннетта, они обнимаются во время разговора и часто смеются.

Фото: Страница Spittin' Chiclets в соцсети Х

Биссоннетт играл в НХЛ шесть сезонов, с 2008 по 2014 год. За свою карьеру он выступал за «Питтсбург Пингвинз» и «Финикс Койотс» и стал известен своими жёсткими действиями на льду. Канадец завершил игровую карьеру в конце сезона-2016/2017 и с тех пор ведёт популярный подкаст Spittin’ Chiclets.

Ранее семья из Канады обнаружила в подвале дома коробку с неоткрытыми хоккейными карточками Уэйна Гретцки.