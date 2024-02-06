«Нам бы хотелось иметь их в команде, но...» Тренер сборной Словакии — об игроках из КХЛ

Главный тренер сборной Словакии Крэйг Рэмзи высказался относительно возможного выступления игроков из КХЛ за национальную команду на чемпионате мира — 2024.

«С игроками из КХЛ мы определимся позже, ещё ничего не решено. Определённо, они все отличные хоккеисты. Нам бы хотелось иметь их в команде, но…

Во многом эта тема политизирована. Не мне решать. Мы будем работать с теми игроками, которые у нас есть. Сейчас в сборной присутствуют ребята из словацкой и чешской лиг», — приводит слова Рэмзи Pravda.sk.

Сборная Словакии на чемпионате мира в Чехии в группе сыграет с национальными командами США, Германии, Швеции, Латвии, Франции, Казахстана и Польши.

Ранее чешский бывший вратарь Томаш Вошврда заявил, что сборная Словакии правильно отказывается от вызова игроков из Континентальной хоккейной лиги.