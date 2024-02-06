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«Неужели плей-офф без «Тампы»?» The Athletic оценил шансы клуба на участие в Кубке Стэнли

«Неужели плей-офф без «Тампы»?» The Athletic оценил шансы клуба на участие в Кубке Стэнли
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Журналист The Athletic Дом Лущишин рассказал о шансах на плей-офф у «Тампа-Бэй Лайтнинг», оценив их в 87%.

«Да ладно, неужели плей-офф без „Лайтнинг“? „Тампа-Бэй“ выиграла восемь из последних девяти встреч и, похоже, наконец-то добилась своего в этом сезоне. Эта нынешняя полоса привела к приличному разрыву между „Лайтнинг“ и другими претендентами на плей-офф на Востоке. Добавьте к этому их послужной список как постоянной команды Кубка Стэнли, и трудно представить, что они потеряют контроль на этом этапе. Только представьте, как могла бы выглядеть эта команда, если бы Андрей Василевский начал показывать вратарскую игру выше среднего», — сказано в статье.

«Тампа» после 50 встреч набрала 59 очков и располагается на пятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Филадельфия Флайерз», идущая на восьмом месте, имеет в активе 56 очков.

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