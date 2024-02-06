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Фетисов: у нас самая крутая страна в мире. Когда это поймём, нас никто не победит

Фетисов: у нас самая крутая страна в мире. Когда это поймём, нас никто не победит
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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о своём отношении к России на выставке-форуме «Россия» во время выступления на лекции.

«У нас самая крутая страна в мире, у нас огромное количество природных ресурсов, достижений, огромное количество наград в спорте, нам есть чем гордиться. Мы должны это понять, если мы это поймём, нас никто не победит», — приводит слова Фетисова ТАСС.

Фетисов — семикратный чемпион мира, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли. Является одним из шести членов символической сборной столетия Международной федерации хоккея. Член «Тройного золотого клуба». Включён в Зал славы ИИХФ и в Зал хоккейной славы в Торонто.

Напомним, ранее Вячеслав Фетисов оценил тренировку 51-летнего российского тренера вратарей нижегородского «Торпедо» Николая Хабибулина с командой и в шутливой форме высказался о своём возвращении на лёд.

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