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В составах юниорских сборных России на Кубок Будущего произошли изменения

Федерация хоккея России заявила, что в составах сборных России U17 и U18 произошли изменения.

«U18: в турнире не примут участие защитники Иван Корнилов и Егор Андриянов, вместо них к команде присоединились защитник Михаил Созинов (»СКА-1946") и нападающий Марк Сливченко («СКА-Юниор»).

U17: в турнире не примут участие вратарь Михаил Григорьев и защитник Лавр Гашилов. К команде присоединился вратарь Антон Мельчаков («Алмаз»)», — сказано в сообщении.

В состав юниорской сборной U17 вошли:

Вратари: Антон Мельчаков («Алмаз»), Матвей Карбаинов (СДЮШОР СКА), Семен Фролов («Ладья»).

Защитники: Роман Баусов (МХК «Динамо» СПб), Даниил Волков («Толпар»), Михаил Гамзаков («Авто»), Савелий Горохов (академия «СКА-Юниор»), Курбан Лиъматов (МХК «Динамо» М), Максим Моисеев («Омские Ястребы»), Даниил Пономарёв («АКМ-Юниор»), Иван Урычев («Белые Медведи»), Всеволод Цевелев («Сибирские Снайперы»).

Нападающие: Рафик Варосян («Тайфун»), Дмитрий Исаев («Авто»), Кирилл Емельянов, Дмитрий Якуценак (оба — «Локо»), Никита Есипов («Красная Армия»), Аскар Камалов, Руслан Каримов (оба — «Ирбис»), Андрей Курьянов, Егор Привалов («Омские Ястребы»), Егор Мурашев («Мамонты Югры»), Даниил Прохоров (МХК «Динамо» СПб), Данила Семихин («АКМ-Юниор»), Герман Суздорф (академия «СКА-Юниор»).

В составе сборной России U18 к турниру готовятся следующие хоккеисты:

Вратари: Петр Андреянов («Красная Армия»), Илья Подсуха (МХК «Динамо» М), Михаил Фудымовский («Мамонты Югры»).

Защитники: Роман Шохрин («Локо»), Михаил Созинов, Артём Вильчинский (оба — «СКА-1946»), Тимур Кол («Омские Ястребы»), Алексей Родионов («Красная Армия»), Александр Сиряцкий («Металлург» Мг), Арсен Таймазов (МХК «Динамо» М), Макар Фомин («Алмаз»).

Нападающие: Марк Сливченко, Даниил Анацкий (оба — академия «СКА-Юниор»), Степан Горбунов, Леонид Колодий (оба – «Белые Медведи»), Итай Гуревич, Александр Плесовских (оба – «Мамонты Югры»), Вадим Дудоров, Егор Сурин (оба – «Локо»), Андрей Крутов («Чайка»), Иван Окунев, Илья Паутов, Никита Фролов (все – «Красная Армия»), Иван Рябкин (МХК «Динамо» М), Максим Филимонов (МХК «Атлант»).

Напомним, международный турнир «Кубок Будущего» пройдёт в Минске с 7 по 10 февраля.