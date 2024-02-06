Филатов — о программе помощи: есть такие случаи, и в КХЛ они более печальные

Известный в прошлом нападающий Никита Филатов высказался об участии в Программе помощи игрокам НХЛ нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова.

«Вполне возможно, что Кузнецов действительно столкнулся с какой-то проблемой. В очередной раз отмечу, что это здорово, что в НХЛ работает такая программа.

Есть такие случаи, когда помощь нужна, и в КХЛ они более печальные, потому что здесь отсутствует цепочка, по которой тебе могут помочь. У нас не принято обращаться за помощью. Ребята вынуждены сами бороться со своими проблемами», — заявил Филатов.

Напомним, программа помощи НХЛ помогает игрокам в лечении алкогольной или наркотической зависимости, а также различных психологических проблем.

В нынешнем сезоне Кузнецов принял участие в 43 матчах в составе «Вашингтона», в которых отметился 17 (6+11) результативными действиями при показателе полезности «-11». Его восьмилетний контракт с клубом на общую сумму в $ 62,4 млн ($ 7,8 млн за сезон) рассчитан до 2025 года.

Ранее об участии Евгения Кузнецова и нападающего «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина в Программе помощи игрокам НХЛ высказался бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.