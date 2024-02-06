Фетисов: стоимость занятий хоккеем дискриминирует семьи с низким доходом

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов высказался о стоимости занятий хоккеем в современной России.

«Сегодня хоккей стал настолько дорогим видом спорта, что стоимость занятий дискриминирует семьи с низким доходом. Когда я начинал, то моей семье тоже приходилось нести определённые траты. Помню, когда мне было 13–14 лет, родители год копили мне на шлем и коньки и я чувствовал, что не могу их подвести», — приводит слова Фетисова ТАСС.

Фетисов — семикратный чемпион мира, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли. Является одним из шести членов символической сборной столетия Международной федерации хоккея. Член «Тройного золотого клуба». Включён в Зал славы ИИХФ и в Зал хоккейной славы в Торонто.

Ранее Фетисов высказался о своём отношении к России на выставке-форуме «Россия» во время выступления на лекции.