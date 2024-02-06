Экс-директор «Трактора»: Овечкин стал жалеть себя, меньше тренироваться и больше отдыхать

Бывший директор «Трактора» Андрей Баландин высказался о возможных причинах спада результативности у капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Одна из причин, почему Овечкин сбавил, – он стал жалеть себя, меньше тренироваться и больше отдыхать. Я могу предположить, что во время предсезонной подготовки были снижены к себе требования. У него сильно спала скорость, по ней он худший.

Сможет ли Овечкин побить рекорд Гретцки? Побить этот рекорд ему проблематично. И если так задуматься: а нужен ли этот рекорд? Овечкин и так великий игрок, многое сделал для хоккея и всё всем доказал», — приводит слова Баландина «РБ Спорт».

Овечкин лидирует в «Кэпиталз» со 151 броском по воротам, но его средний показатель в 3,43 броска за игру ниже по сравнению с прошлым сезоном, когда он делал в среднем 4,03 броска за игру.

Напомним, в нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 44 матчах в составе «Вашингтона», в которых отметился 31 (9+22) результативным действием. Его отставание от рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ составляет 63 шайбы.