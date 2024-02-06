В «Ак Барсе» отреагировали на решение КХЛ по делу о дискриминации Евсеева

Как сообщили корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву в «Ак Барсе», КХЛ вынесла решение по делу о дискриминации защитника Никиты Евсеева, согласно которому лига отказала игроку в расторжении контракта с клубом. Ранее в СМИ появлялась информация о решении КХЛ по делу о спортивной дискриминации со стороны главного тренера «Ак Барса» Зинэтулы Билялетдинова в пользу казанского клуба.

«Мы считаем, что не допускаем дискриминации и изложили свою позицию лиге. Считаем решение КХЛ справедливым», — заявили в клубе.

Напомним, ранее Шуми Бабаев подал заявления в КХЛ с требованием разорвать контракты Дамира Жафярова и Евсеева с «Ак Барсом» из-за спортивной дискриминации игроков. Впоследствии Жафяров перешёл в омский «Авангард».