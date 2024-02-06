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Ротенберг эмоционально отреагировал на решение судей не удалять игрока «Авангарда»

Ротенберг эмоционально отреагировал на решение судей не удалять игрока «Авангарда»
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В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Авангардом» и СКА. Закончился второй период — счёт 3:2 в пользу омичей.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 февраля 2024, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
9 : 5
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Грицюк (Никишин, Хайруллин) – 02:13 (5x4)     1:1 Игумнов (Телегин, Николишин) – 10:31 (5x5)     2:1 Мартынов (Шарипзянов, Пьянов) – 17:41 (5x5)     3:1 Юрчо – 20:59 (5x5)     3:2 Хайруллин (Глотов, Никишин) – 36:52 (5x5)     3:3 Глотов (Хайруллин) – 38:56 (4x4)     4:3 Буше (Ткачёв, Чмыхов) – 43:44 (5x5)     5:3 Буше (Шарипзянов, Пьянов) – 50:11 (5x4)     6:3 Игумнов (Чмыхов, Ткачёв) – 51:14 (5x5)     7:3 Николишин – 53:09 (en)     7:4 Дедунов (Грицюк, Рендулич) – 54:45 (6x5)     7:5 Фальковский – 57:10 (5x5)     8:5 Буше (Шарипзянов, Ткачёв) – 59:11 (5x4)     9:5 Верба – 59:47 (en)    

В концовке второго периода произошёл эпизод, в котором травму получил нападающий СКА Сергей Толчинский. Против форварда применил силовой приём нападающий «Авангарда» Никита Холодилин, который впоследствии подрался с форвардом СКА Алексом Гальченюком. Судьи долго просматривали эпизод на предмет большого штрафа, но решили оставить Холодилина без такого наказания.

Главный тренер СКА Роман Ротенберг был очень недоволен этим решением судей и, подозвав одного из них к лавке, стал эмоционально что-то выговаривать ему и жестикулировать.

ВИДЕО

Отметим, что Толчинский покинул площадку с помощью партнёров по команде и ушёл в раздевалку.

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