«Амур» обыграл «Барыс» и вплотную приблизился к зоне плей-офф КХЛ

В Астане на стадионе «Барыс-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Барысом» и «Амуром». Победу в этой игре одержали хабаровчане со счётом 2:0.

Долгое время команды не могли открыть счёт в матче. Первый гол был забит лишь на 55-й минуте — с передачи Егора Коршкова в большинстве отличился Владислав Барулин. Второй гол за минуту до конца игры в пустые ворота забил Дмитрий Шевченко с передач Яна Дрозга и Александра Хохлачёва.

Благодаря этой победе «Амур» вплотную приблизился к зоне плей-офф. Хабаровчане сейчас занимают девятое место в таблице Восточной конференции КХЛ, отставая от «Нефтехимика» лишь на одно очко при равном количестве матчей.