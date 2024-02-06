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«Амур» обыграл «Барыс» и вплотную приблизился к зоне плей-офф КХЛ

«Амур» обыграл «Барыс» и вплотную приблизился к зоне плей-офф КХЛ
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В Астане на стадионе «Барыс-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Барысом» и «Амуром». Победу в этой игре одержали хабаровчане со счётом 2:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 февраля 2024, вторник. 16:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
0 : 2
Амур
Хабаровск
0:1 Барулин (Коршков) – 54:47 (5x4)     0:2 Шевченко (Дрозг, Хохлачёв) – 59:03 (en)    

Долгое время команды не могли открыть счёт в матче. Первый гол был забит лишь на 55-й минуте — с передачи Егора Коршкова в большинстве отличился Владислав Барулин. Второй гол за минуту до конца игры в пустые ворота забил Дмитрий Шевченко с передач Яна Дрозга и Александра Хохлачёва.

Благодаря этой победе «Амур» вплотную приблизился к зоне плей-офф. Хабаровчане сейчас занимают девятое место в таблице Восточной конференции КХЛ, отставая от «Нефтехимика» лишь на одно очко при равном количестве матчей.

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